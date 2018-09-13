2018-09-13T23:32:04+03:00
Экономика

В Турции Центробанк повысил ключевую ставку до 24% годовых

На фоне этой новости турецкая лира укрепила свои позиции по отношению к доллару
Юлия ДИВЕЕВА
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Курсы валют в СтамбулеКурсы валют в СтамбулеФото: REUTERS
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В Турции Центробанк принял решение о серьезном повышении ключевой ставки. Как сообщила пресс-служба регулятора, ставка выросла с 17,75% сразу до 24% годовых.

«Совет по монетарной политике решил повысить ставку по недельным операциям РЕПО с 17,75% до 24% годовых», - говорится в заявлении турецкого Центробанка.

Отмечается, что решение было принято после появления «значительны рисов из-за недавних изменений в прогнозе инфляции». После этой новости турецкая лира укрепила свои позиции по отношению к доллару. Ее курс вырос на 5% до 6,051 лиры за доллар, и продолжает расти на 3%. Также это решение отразилось на курсе российского рубля, который на торгах подорожал по отношению и к евро, и к доллару, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, лира начала дешеветь с начала 2018 года. В июле национальная валюта Турции обновила исторические минимумы. С начала этого года лира упала на 19,23% по отношению к доллару и на 18,2% — к евро. В середине августа она достигла отметки в 6,79 лиры за доллар. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что против его страны плетется заговор и обвинил США в намеренном обвале лиры.

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