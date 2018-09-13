2018-09-13T23:57:18+03:00
Экономика

Минфин США обдумывает возможность введения санкций против «Сухого»

В Вашингтоне опасаются, что самолеты компании могут использоваться при проведении химических атак в Сирии
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
США могут ввести санкции против авиастроительной компании "Сухой"США могут ввести санкции против авиастроительной компании "Сухой"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В отношении российской авиастроительной компании «Сухой» Соединенные Штаты могут ввести санкции. Об этом сообщил помощник главы Минфина США Маршалл Биллингсли.

Он пояснил, что ограничения могут принять под предлогом использования самолетов компании при совершении химических атак против мирного населения в Сирии. По его словам, если опасения Минфина подтвердятся, «то это неприемлемо».

Конгрессмен Билл Китинг на слушаниях в Палате представителей по этому вопросу, отметил, что администрация США избирательно вводит санкции против оборонных компаний России, и привел в пример «Сухого». Он также заявил, что самолеты этой компании, задействованы в конфликтах на Украине и в Сирии, передает ТАСС

Дркгой конгрессмен Тед Лью спросил Биллингсли, почему США не вводят санкции против «Сухого» из-за контрактов компании с Ираном.

«Истребители «Сухого» распространены повсеместно, не только в Иране», - ответил замминистра.

Он добавил, что пассажирские самолеты российской компании эксплуатируются и в Соединенных Штатах и это надо учитывать.

Ранее сайт kp.ru писал, что власти США заявили о готовности значительно ужесточить санкции в отношении Москвы из-за так называемого дела Скрипалей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд Парижа отпустил Петра Павленского под подписку о невыезде
В Турции Центробанк повысил ключевую ставку до 24% годовых
Взрыв в порту Антверпена: Один человек погиб, четверо получили ранения
Священный Синод РПЦ соберется 14 сентября
Вышел первый трейлер перезапуска сериала о приключениях ведьмы Сабрины
Комитет Госдумы по безопасности не поддержал законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете
Захарова: В Москве не знают о «российском перебежчике» в деле Скрипалей
Суд отменил приказ об обеспечительном аресте активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе
Полиция арестовала британского эксперта по химоружию, выступавшего на телеканале RT
Киев: Апелляционный суд в Швеции вновь разрешил арестовывать активы «Газпрома» по тяжбе с «Нафтогазом»
Новак выразил обеспокоенность возможными санкциями США в отношении «Северного потока-2»
Экипаж задержанного в украинском порту «Механика Погодина» вернулся в Россию
В Испании закрыли антидопинговое расследование в отношении Черышева
США готовы ужесточить антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
Террористы в Идлибе готовятся к наступлению на Алеппо и Хаму
Минфин США расширил санкционные списки против КНДР, добавив в них российскую компанию
Глава «Роскосмоса» обсудил с директором НАСА утечку воздуха на МКС
Сирийская армия нанесла артиллерийский удар по объектам боевиков на юге Идлиба
«Оппозиционный блок» потребовал отставки главы МИД Украины за отказ возобновить поставки пресной воды в Крым
Государственная Дума объединит комиссии по этике и контролю за доходами
800 рейсов отменили в США из-за урагана «Флоренс»
Польша не будет поддерживать санкции Евросоюза против Венгрии
В Госдуме рассказали, когда Россия сможет отказаться от доллара
В МЭА допустили рост цен на выше 80 долларов за баррель из-за ухода с рынка Венесуэлы и Ирана
Захарова прокомментировала реакцию МИД Великобритании на интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей
Прокуратура Швеции задержала подозреваемого по делу о краже королевских регалий
Россия и Китай договорились о совместном освоении Луны