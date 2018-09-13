Минфин США обдумывает возможность введения санкций против «Сухого»

13 Сент. 23:54 2018-09-13T23:57:18+03:00

В Вашингтоне опасаются, что самолеты компании могут использоваться при проведении химических атак в Сирии

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В отношении российской авиастроительной компании «Сухой» Соединенные Штаты могут ввести санкции. Об этом сообщил помощник главы Минфина США Маршалл Биллингсли.

Он пояснил, что ограничения могут принять под предлогом использования самолетов компании при совершении химических атак против мирного населения в Сирии. По его словам, если опасения Минфина подтвердятся, «то это неприемлемо».

Конгрессмен Билл Китинг на слушаниях в Палате представителей по этому вопросу, отметил, что администрация США избирательно вводит санкции против оборонных компаний России, и привел в пример «Сухого». Он также заявил, что самолеты этой компании, задействованы в конфликтах на Украине и в Сирии, передает ТАСС

Дркгой конгрессмен Тед Лью спросил Биллингсли, почему США не вводят санкции против «Сухого» из-за контрактов компании с Ираном.

«Истребители «Сухого» распространены повсеместно, не только в Иране», - ответил замминистра.

Он добавил, что пассажирские самолеты российской компании эксплуатируются и в Соединенных Штатах и это надо учитывать.

Ранее сайт kp.ru писал, что власти США заявили о готовности значительно ужесточить санкции в отношении Москвы из-за так называемого дела Скрипалей.