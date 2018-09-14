2018-09-14T00:27:39+03:00
Общество

Суд Парижа отпустил Петра Павленского под подписку о невыезде

Российскому художнику запрещено покидать Францию до суда по делу о поджоге банка
Юлия ДИВЕЕВА
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Художник-акционист Петр ПавленскийХудожник-акционист Петр ПавленскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Парижский суд отпустил 13 сентября российского художника-акциониста Петра Павленского из-под стражи под подписку о невыезде. Как сообщает агентство AFP, россиянину запрещено будет покидать территорию Франции до суда по его делу.

Напомним, сайт «КП» писал о том, что французская полиция арестовала Павленского в октябре прошлого года после того, как он поджег дверь Банка Франции в центре Парижа. Все это время художник содержлся в тюрьме Флёри-Мерожис в пригороде столицы.

По данным AFP, незадолго до слушания в четверг шесть активисток Femen провели молчаливую демонстрацию в его поддержку, с плакатами, на которых было написано «Свободу Павленскому!» и «Искусство не преступно».

Власти Франции обвиняют россиянина в умышленном поджоге и нанесении серьезного ущерба зданию банка, расположенного на площади Бастилии. Ему грозит срок до 10 лет тюремного заключения и штраф до 150 тысяч евро.

Сам художник объявил свои действия «попыткой разжечь революционный пожар в мире». Полиция провела ему психиатрическую экспертизу, которая доказала его вменяемость.

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