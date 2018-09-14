Поклонская прокомментировала лишение её должности в Госдуме

СЕГОДНЯ 00:54 2018-09-14T00:55:23+03:00

Депутат пообещала проконтролировать судьбу всех дел, которые она вела в комитете по контролю за доходами

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Реорганизация думских комиссий не стала неожиданностью для депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом она сообщила на своей странице в «ВКонтакте».

Нордеп пообещала, что будет следить за делами, которые она вела, когда возглавляла думскую комиссию по контролю за доходами.

«Со своей стороны постараюсь отследить судьбу всех кейсов, которые были собраны мной и рассмотрены на теперь уже точно последнем заседании комиссии по конфликту интересов», - написала Поклонская.

Она выразила надежду, что эти материалы будут добросовестно реализованы и заверила, что сделала со своей стороны все, что могла.

«Дай бог, чтобы новая большая комиссия обладала необходимыми полномочиями и инструментарием, чтобы одинаково эффективно рассматривать вопросы по поводу пьяных дебоширов из числа депутатов и нецензурной брани, а также владения многомиллиардными активами за рубежом», — заявила она.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Госдуме приняли решение ликвидировать комиссию Натальи Поклонской, и создать новую. Она объединит комиссию по депутатской этике и комиссию по достоверности доходов. В нее передадут все вопросы от комитета по контролю регламента.