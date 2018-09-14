Турчинов обеспокоен масштабами наркомании и алкоголизма на Украине

СЕГОДНЯ 01:40 2018-09-14T01:40:55+03:00

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На Украине около миллиона наркоманов и еще больше алкоголиков, и с каждым годом эти показатели растут. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов высказал озабоченность в этой связи и решил созвать совещание с силовиками и религиозными организациями для выработки стратегии борьбы с наркозависимостью и алкоголизмом.

«Я инициировал проведение совместного совещания с участием представителей Минздрава, МВД и других силовых структур вместе с представителями религиозных и общественных организаций для выработки общей стратегии координации защиты и реабилитации населения от этой опасности», - говорится в обращении главы СНБО, опубликованном на его сайте.

Он отметил, что государству не хватает системных и действенных программ борьбы с наркоманией и алкоголизмом, а метадоновая программа, по его мнению, в свете распространения синтетических наркотиков, имеет больше негативных, чем позитивных последствий.

«Ежегодно от наркозависимости, алкоголизма и различных заболеваний, связанных с ними, умирают около 120 000 человек! То есть от этой эпидемии мы теряем на несколько порядков больше украинский, чем на поле боя!», - пишет секретарь совета.

По словам Турчинова, смертность и миграция, а также снижение рождаемости ведут к сокращению населения страны катастрофическими темпами, что безусловно, представляет угрозу национальной безопасности.