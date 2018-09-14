В МИД рассказали о попытках США вмешаться в переговоры по Каспию

СЕГОДНЯ 02:11 2018-09-14T02:12:20+03:00

Вашингтон и другие "внерегиональные игроки" поддерживали проект раздела, который бы мог запереть российский военный флот в каспийских водах

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В ход переговоров о заключении конвенции о правовом статусе Каспийского моря вмешивались несколько государств за пределами каспийского региона, в том числе Соединенные Штаты. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

«Интерес к Каспийскому морю проявляли страны, находящиеся достаточно далеко от этого региона, в том числе находящиеся за пределами Евразийского континента», - сказал он.

По его словам, попытки повлиять на переговоры эти «внерегиональные игроки» не оставляли на протяжении 20 лет. США и еще несколько государств поддерживали проект раздела акватории Каспийского моря на национальные сектора, что могло бы запереть российский военный флот в его водах, передает ТАСС.

Братчиков отметил, что Российская Федерация с самого начала предлагала поделить дно, но оставить воду в общем пользовании сторон. В итоге было решено выделить зоны под национальным суверенитетом шириной 15 миль вдоль побережья каждой страны и примыкающие к ним рыболовные зоны. Акватория за их пределами является общим пространством.

Как сообщал сайт kp.ru, 12 августа 2018 года Владимир Путин вместе с лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. над которой работа велась в течение 22 лет.