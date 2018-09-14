Пираты слили в интернет почти половину премьер в России

СЕГОДНЯ 02:38 2018-09-14T02:39:19+03:00

За девять месяцев 2018 года в сеть утекли копии 280 премьерных кинофильмов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За девять месяцев текущего года в сеть попали копии 280 премьерных фильмов

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За последние годы число выложенных в интернет пиратских копий кинофильмов выросло, а 2018-й и вовсе установит антирекорд. Об этом говорится в отчете компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB.

Так в 2017 году в интернете было опубликовано 211 копий фильмов с экранов кинотеатров. Это в шесть раз превышает показатели 2016 года. Однако за девять месяцев 2018 года в сеть утекли копии 280 премьерных кинофильмов. А значит, пираты разместили в Интернете почти половину всех фильмов, вышедших в прокат в России.

По данным компании, в прошлом году рынок интернет-пиратства в России вырос на 21% и достиг 85 миллионов долларов. Пользователи 10 миллиардов раз запрашивали в поисковиках бесплатный просмотр пиратских копий фильмов и сериалов.

Главными рекламодателями интернет-пиратов являются интернет-казино и игровые сайты. Тысяча просмотров фильма приносит около трех долларов, что позволяет крупным сайтам в месяц зарабатывать на рекламе до 10 тысяч долларов.