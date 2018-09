Умерла звезда Бродвея актриса Марин Мацци

Умерла американская актриса и певица, выступавшая на Бродвее и Вест-Энде, Марин Мацци. О кончине артистки сообщил ее муж Джейсон Дэниели.

Мацци скончалась 13 сентьября в своем доме в Манхэттене, в окружении близких друзей и семьи. Последние три года она боролась с раком яичников, передает АВС News.

Марин Мацци дебютировала в Нью-Йорке в 1983 году в возрождении мюзикла Фрэнка Лёссера «Где Чарли?». Она блистала в таких мюзиклах как «Рэгтайм», «Страсти», «Человек из Ла Манчи», «Камелот» и «Поцелуй меня, Кейт».

Losing My Mind - Marin Mazzie.From Sondheim's 80th Birthday Concert with the New York Philharmonic at Avery Fisher Hall / Lincoln Center. Marin Mazzie singing 'Losing My Mind' from Follies