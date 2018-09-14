Полиция сообщает о 70 случаях утечки газа в Массачусетсе

СЕГОДНЯ 04:27 2018-09-14T04:28:21+03:00

Пожар после взрыва газа в одном из домов города Лоренса, штат Масачусетс Фото: REUTERS

В результате взрывов и пожаров в штате пострадали шесть человек

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В американском штате Массачусетс 13 сентября зафиксировано 70 случаев утечки газа. Об этом сообщило управление полиции региона.

В городах Лоренс и Андовер в результате пожаров и взрывов в домах пострадали шесть человек. Они получают медицинскую помощь в главном госпитале Лоренса. Врачи сообщили о тяжелом состоянии двух пациентов.

Медики готовятся к новым поступлениям пострадавших, в больнице в срочном порядке доукомплектовано врачами, медсестрами и вспомогательным персоналом ожоговое отделение, передает ТАСС.

Полиция при поддержке пожарных и следователей эвакуируют жителей Лоренса и Андовера в чьих домах были пожары. Кроме того, предписано покинуть свои дома всем жителям штата, кто получает голубое топливо от компании Columbia Gas, и кто в своих домах почувствовал запах газа.

По одной из предварительных версий, причиной ЧП мог стать прорыв местного газопровода. Компания-распределитель сейчас она постепенно снижает давление в газовых трубах.