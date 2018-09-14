Полиция сообщает о 70 случаях утечки газа в Массачусетсе
В американском штате Массачусетс 13 сентября зафиксировано 70 случаев утечки газа. Об этом сообщило управление полиции региона.
В городах Лоренс и Андовер в результате пожаров и взрывов в домах пострадали шесть человек. Они получают медицинскую помощь в главном госпитале Лоренса. Врачи сообщили о тяжелом состоянии двух пациентов.
Медики готовятся к новым поступлениям пострадавших, в больнице в срочном порядке доукомплектовано врачами, медсестрами и вспомогательным персоналом ожоговое отделение, передает ТАСС.
Полиция при поддержке пожарных и следователей эвакуируют жителей Лоренса и Андовера в чьих домах были пожары. Кроме того, предписано покинуть свои дома всем жителям штата, кто получает голубое топливо от компании Columbia Gas, и кто в своих домах почувствовал запах газа.
По одной из предварительных версий, причиной ЧП мог стать прорыв местного газопровода. Компания-распределитель сейчас она постепенно снижает давление в газовых трубах.