2018-09-14T04:52:07+03:00
В мире

Манафорт пошел на сделку и согласился признать в суде вину

Экс-главу предвыборного штаба Трампа обвиняют в сговоре против США, даче ложных показаний и деятельности в пользу другого государства
Юлия ДИВЕЕВА
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Пол МанафортПол МанафортФото: REUTERS
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Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт согласился на сделку и пообещал признать себя виновным в суде в обмен на смягчение наказания. Источники, знакомые с ходом переговоров адвокатов и прокуроров, сообщили, что о сделке официально объявят в пятницу.

Самые опытные адвокаты Манафорта 13 сентября в течение четырех часов обсуждали детали сделки с представителями команды спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США 2016 года, передает ABC News.

Неизвестно, пойдет ли Манафорт на сотрудничество с прокуратурой или просто уступил обвинению, чтобы избежать лишнего стресса и расходов на судебный процесс.

В Вашингтоне экс-главу штаба Трампа обвиняют в сговоре против США, отмывании более 30 млн долларов, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Аспекты «российского дела» на слушании, которое состоится 24 сентября, обсуждаться не будут.

Ранее в Александрии (штат Вирджиния) Манафорта признали его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Они касаются в том числе нарушений налогового и банковского законодательства, а также сокрытия зарубежных счетов в банках.

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