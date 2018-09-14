2018-09-14T05:40:09+03:00
Туризм

Назван самый востребованный авиамаршрут

Больше всего пассажиров летают между Сеулом и Чеджу
Юлия ДИВЕЕВА
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Между Сеулом и Чеджу ежедневно летает 180 рейсовМежду Сеулом и Чеджу ежедневно летает 180 рейсовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самым востребованным в мире авиарейсом оказался маршрут «Сеул - Чеджу». Такой вывод следует из данных, опубликованных на онлайн-сервисе Routes.

Так в прошлом году из столицы Южной Кореи в провинциальный город на острове Чеджудо в Корейском проливе и обратно летали 13,4 миллиона человек. Маршрут имеет в среднем 180 регулярных рейсов в день - это один раз в восемь минут.

На остров, знаменитый своими белыми песчаными пляжами и вулканическим ландшафтом, летают в основном туристы из Сеула. В 2016 году это также был самый популярный авиамаршрут в мире, а в 2017 году его загруженность увеличилась на 10%.

На втором месте по популярности рейс «МельбурнСидней», которым в 2017 году летали более девяти миллионов пассажиров, а на третьем — «СаппороТокио». Из одного из крупнейших японских городов в столицу перевезли почти 8,7 миллиона человек.

Исследователи отмечают, что в сотню самых загруженных рейсов мира входят только 18 международных. И в 6 из 10 самых востребованных международных маршрутах указан Гонконг.

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