2018-09-14T06:10:56+03:00
Политика

Ракеты-невидимки применили военные РФ на учениях «Восток-2018»

Части ПВО справились с поставленной задачей и сбили все цели
Юлия ДИВЕЕВА
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Перехват воздушных целей на учениях "Восток-2018". Фото: сайт Минобороны.Перехват воздушных целей на учениях "Восток-2018". Фото: сайт Минобороны.
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Российские военные на полигоне "Телемба" в Бурятии во время учений "Восток-2018" применили "ракеты-невидимки". Об этом сообщил начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов.

"В маневрах были применены особые мишени-имитаторы ракет, с очень низкой радиозаметностью, по-другому — с технологией "стелс", "невидимки". Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих ракет", - сказал он в интервью журналу "Звезда".

Полковник отметил, что командование решило усложнить задачу участникам маневров. Российским вооруженным силам во время условного массированного обстрела предстояло сбить тренировочные копии настоящих крылатых ракет разных систем. Одни способны огибать преграды на рельефе, другие другие созданы с использованием технологии "стелс", а также среди целей были имитаторы баллистических боеголовок.

"Серьезно осложнял нам работу разброс высот и скоростей боеголовок условного противника. Засечь и уничтожить такие цели очень непросто. Одни летели на высоте 100-150 метров, другие нацелились на объекты и инфраструктуру с нескольких километров. Тем более что реагировать приходилось на цели в интервале десяти, пяти, даже трех секунд. Но мы справились", - рассказал Тихонов.

Ранее сайт "КП" сообщал, что в Забайкальском крае в четверг закончилась основная фаза военных учений "Восток-2018". Президент России Владимир Путин отметил успешное проведение активного этапа маневров.

Напомним, учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока.

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