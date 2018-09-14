В обшивке «Союза МС-09» нашли новые следы дрели

СЕГОДНЯ 06:36 2018-09-14T06:36:39+03:00

Российский космонавт Сергей Прокопьев демонстрирует место, где была обнаружена утечка через отверстие в обшивке "Союза" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Специалисты обнаружили новые следы применения дрели на обшивке космического корабля «Союз МС-09». Об этом стало известно со слов источника в ракетно-космической отрасли.

Как передает ТАСС, следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, где произошла утечка воздуха в космосе, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса.

Источник издания пояснил, что космонавты, прежде чем заделать трещину в обшивке космического корабля, провели фото- и видеосъемку отверстия с помощью эндоскопа.

«В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой - тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту», - пояснил собеседник агентства.

Ранее сайт kp.ru писал, что в СМИ просочилась информация о том, что в «Роскосмосе» в порче обшивки бокового отсека «Союз МС-09» подозревают астронавтов NASA. Командир МКС, американский астронавт Эндрю Фойстел категоричекски отверг это предположение.

Напомним, 30 августа на Международной космической станции была обнаружена потеря давления внутри отсеков. Вскоре экипаж выяснил, что причиной утечки воздуха стало отверстие диаметром около 2 мм в бытовом модуле корабля «Союз».