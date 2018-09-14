2018-09-14T07:30:08+03:00
Происшествия

В Новой Москве беременная женщина и ребенок выпали из окна

Оба пострадавших доставлены в столичную больницу
Юлия ДИВЕЕВА
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В Новой Москве пострадали женщина и ребенок, выпав из окна квартирыВ Новой Москве пострадали женщина и ребенок, выпав из окна квартирыФото: Рамиль ГАЛИ
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Беременная женщина и ребенок выпали из окна второго этажа жилого этажного дома в Новой Москве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

По данным ведомства, ЧП произошло в районе Вороново в ТиНАО. Прибывшие на место спасатели эвакуировали пострадавшего ребенка на санитарном вертолете в больницу в Москве. Его сопровождала в полете бригада медиков, передает ТАСС.

Женщину также госпитализировали на машине скорой помощи. Она будет получать медицинскую помощь в той же больнице, что и ее ребенок.

Напомним, сайт "КП" рассказывал, что 25 августа в Иркутске из окна квартиры на четвертом этаже выпал пятилетний мальчик. Бабушка оставила ребенка одного. Малыш, глядя из окна, облокатился на москитную сетку, которая не была хорошо закреплена на раме. Мальчик выпал и серьезно пострадал. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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