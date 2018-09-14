2018-09-14T07:30:19+03:00
Общество

Погода в Москве 14 сентября: Переменная облачность, без осадков

Температура воздуха в Москве и области составит от 16 до 21 градуса
Денис СУХОВ
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Погода в Москве 14 сентября: Переменная облачность, без осадковПогода в Москве 14 сентября: Переменная облачность, без осадковФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве 14 сентября будет переменнооблачной, ночью местами по области возможен небольшой дождь, в течение дня обойдется без осадков. Ветер северо-западный и северный 2-7 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Днем без осадков, температура в Москве 19...21 градусов, по области 16...21 градусов», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды существенно не изменится. В ночные часы в столичном регионе сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Воздух в Москве остынет до 6...8 градусов (до 11...13 градусов в центре города), по области — до 3...8 градусов, при этом местами возможны заморозки до минус 2 градусов.

В выходные в Москве и области дневные температуры составят от 16 до 23 градусов, ветер северо-западный и северный 2-7 метров в секунду. В ночь с субботы на воскресенье в регионе местами пройдут небольшие дожди.

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