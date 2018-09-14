Источник опровергает обнаружение новых следов от дрели на обшивке «Союза»
В корпусе российского космического корабля «Союз МС-09» не было обнаружено новых следов от использования дрели. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли агентству РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что специалисты обнаружили следы сверления на поверхности внешней противометеоритной защиты «Союза».
Как разъяснил источник, речь шла все о том же отверстии, что было обнаружено ранее. Космонавты во время осмотра обшивки с помощью эндоскопа установили, что оно не было сквозным.
«Сверло не дошло до открытого космоса, а прошло полностью двухмиллиметровый алюминиевый корпус бытового отсека и уперлось в противометеоритной защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию, находящуюся на расстоянии полутора сантиметров от него», — сказал осведомленный источник.
Напомним, 30 августа на Международной космической станции была обнаружена потеря давления внутри отсеков. Вскоре экипаж выяснил, что причиной утечки воздуха стало отверстие диаметром около 2 мм в бытовом модуле корабля «Союз».