Источник опровергает обнаружение новых следов от дрели на обшивке «Союза»

СЕГОДНЯ 07:59 2018-09-14T08:00:09+03:00

Космонавты на МКС не находили новых отверстий в обшивке "Союза". Фото: NASA

Речь шла о том, что обнаруженное отверстие не было сквозным

Изменить размер текста: A A

В корпусе российского космического корабля «Союз МС-09» не было обнаружено новых следов от использования дрели. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли агентству РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что специалисты обнаружили следы сверления на поверхности внешней противометеоритной защиты «Союза».

Как разъяснил источник, речь шла все о том же отверстии, что было обнаружено ранее. Космонавты во время осмотра обшивки с помощью эндоскопа установили, что оно не было сквозным.

«Сверло не дошло до открытого космоса, а прошло полностью двухмиллиметровый алюминиевый корпус бытового отсека и уперлось в противометеоритной защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию, находящуюся на расстоянии полутора сантиметров от него», — сказал осведомленный источник.

Напомним, 30 августа на Международной космической станции была обнаружена потеря давления внутри отсеков. Вскоре экипаж выяснил, что причиной утечки воздуха стало отверстие диаметром около 2 мм в бытовом модуле корабля «Союз».