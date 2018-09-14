СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-14T08:00:52+03:00

Абэ рассчитывает встретиться с Путины в ноябре и декабре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в ноябре и декабре этого года. Об этом политик заявил в пятницу, выступая на дебатах в преддверии выборов председателя правящей Либерально-демократической партии.

«Российско-японские встречи на высшем уровне в ноябре и декабре станут действительно важными», - подчеркнул Абэ.

Японский премьер не уточнил, где пройдут переговоры. В ноябре подходящая возможность представится на Восточно-Азиатском саммите, который намерены посетить оба лидера.

Комментируя готовность Владимира Путина подписать мирный договор с Японией до конца этого года, Абэ отметил, что глава российского государства «действительно привержен» идее подписать документ. Но в то же время премьер подтвердил, что Токио готов подписать мирный договор только после решения «территориальной проблемы».

Напомним, мирный договор между Россией и Японией после Второй Мировой войны так и не был подписан из-за претензий Токио на южную часть Курил: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

В свою очередь Москва настаивает, что Южные Курилы отошли Советсткому союзу по итогам войны, российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно- правовое оформление и не подлежит сомнению.