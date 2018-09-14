2018-09-14T09:13:20+03:00
Общество

Безработица в России достигла исторического минимума

Такой вывод сделали в Минтруде
Ася РОМАНЧУК
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Уровень безработицы в России достиг своего исторического минимумаУровень безработицы в России достиг своего исторического минимумаФото: Елена СТЕПАНОВА
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Уровень безработицы в России достиг своего исторического минимума. По данным службы занятости, он находится на отметке 4,8% - это очень низкий показатель.

Безработных в России становится все меньше. В этом году зарегистрирован минимальный показатель с 1991 года. В августе процент обратившихся в службу занятости составил 0,89%, еще в июле он был на уровне 0,93%.

В Международной организации труда отмечают, что реальный уровень безработицы выше заявленного государственной службой. Год назад он составлял 5,2%, но постепенно снижается.

Улучшить ситуацию с трудоустройством удалось благодаря программам по поддержке эффективной занятости, услугам по профориентации, обучению.

Эксперты отмечают, что разница между уровнем зарегистрированной и реальной безработицы возникает из-за небольшого размера пособия. Многие люди не идут получать статус безработного, так как компенсация составляет всего 4,9 тысяч рублей. В то время как прожиточный минимум 11 тысяч рублей.

Еще один аргумент из-за чего снижается показатель безработицы – это тревожные новости из мира политики и экономики. Люди боятся наступления нового кризиса и не увольняются «в никуда», пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал во сколько Бирже труда обходится один безработный.

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