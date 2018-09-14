Антонов: Вашингтон намеренно осложняет оформление виз российским дипломатам
Американские власти «из рук вон плохо» оформляют визы на въезд для новых сотрудников российской дипмиссии, что осложняет норманую ротацию кадров. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Санкционный уклон в политике Вашингтона весьма негативно отразился на выдаче виз российским дипломатам. Разрешения на въезд в США нашим новым сотрудникам оформляются из рук вон плохо», - подчеркнул Антонов.
По словам дипломата, визовые запросы россиян «надолго подвисают» в американском посольстве, кроме того, были случаи отзыва уже готовых разрешительных документов.
«Мы неоднократно предлагали Госдепартаменту варианты разблокирования имеющихся визовых проблем с учетом интересов друг друга, однако подвижек мало. Задействуем при выдаче виз американцам принцип взаимности», - отметил посол.
Антонов также добавил, что возвращение к нормальной визовой работе целиком зависит от готовности Вашингтона вести равноправный, обоюдовыгодный диалог.
Напомним, 26 марта США выслали 60 российских дипломатов и потребовали закрытия генконсульства РФ в Сиэтле, обосновав это подозрениями в шпионаже, а также якобы причастностью Москвы к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.