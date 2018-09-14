Антонов: Вашингтон намеренно осложняет оформление виз российским дипломатам

СЕГОДНЯ 09:17 2018-09-14T09:17:40+03:00

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам посла РФ в США, разрешительные документы для новых сотрудников российской дипмиссии оформляются «из рук вон плохо»

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Американские власти «из рук вон плохо» оформляют визы на въезд для новых сотрудников российской дипмиссии, что осложняет норманую ротацию кадров. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Санкционный уклон в политике Вашингтона весьма негативно отразился на выдаче виз российским дипломатам. Разрешения на въезд в США нашим новым сотрудникам оформляются из рук вон плохо», - подчеркнул Антонов.

По словам дипломата, визовые запросы россиян «надолго подвисают» в американском посольстве, кроме того, были случаи отзыва уже готовых разрешительных документов.

«Мы неоднократно предлагали Госдепартаменту варианты разблокирования имеющихся визовых проблем с учетом интересов друг друга, однако подвижек мало. Задействуем при выдаче виз американцам принцип взаимности», - отметил посол.

Антонов также добавил, что возвращение к нормальной визовой работе целиком зависит от готовности Вашингтона вести равноправный, обоюдовыгодный диалог.

Напомним, 26 марта США выслали 60 российских дипломатов и потребовали закрытия генконсульства РФ в Сиэтле, обосновав это подозрениями в шпионаже, а также якобы причастностью Москвы к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.