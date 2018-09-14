Москалькова поможет семье Виктора Бута в получении американской виз

СЕГОДНЯ 09:36 2018-09-14T09:36:43+03:00

Семья Виктора Бута отправится в СШа на встречу с ним Фото: REUTERS

Супруга и дочь осужденного в США бизнесмена могут получить визу уже в октябре

Изменить размер текста: A A

Жена и дочь Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет, могут в ближайшее время получить американскую визу и отправиться в США.

В американском консульстве назвали срок в течение которого будет принято решение о выдаче визы – это 30 дней. Такое продолжительное время связано с тем, что цель поездки в США связана с визитом к заключенному.

Алла Бут обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой оказать помощь.

Омбудсмен заверила, что обратится к американским властям, чтобы семья Бут наконец смогла встретиться.

Это будет первая встреча семьи с 2012 года. Сейчас Виктор Бут отбывает наказание в штате Иллинойс. Задержан бизнесмен был в Таиланде, его обвинили в попытке продать оружие радикально настроенной группировке.

- Сразу назвать дату выдачи визы в консульстве не смогли. Могут потребовать дополнительную информацию по поводу поездки, — рассказала газете «Известия» Алла Бут.

Семья планирует, что разрешение на поездку будет выдано в октябре. И до нового года они успеют попасть на свидание. Встречи в американских тюрьмах разрешены только два раза в неделю, по выходным.

Татьяна Москалькова планирует обратиться к властям США с просьбой допустить жену и дочь на встречу с Виктором Бутом.