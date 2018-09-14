2018-09-14T09:43:42+03:00
Общество

Роспотребнадзор предупредил о вспышке инфекционной болезни в Индии

В шести районах этой страны объявили режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки лептоспироза
Екатерина БОЛГОВА
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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лептоспироза в ИндииРоспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лептоспироза в ИндииФото: "КП" Архив
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В пятницу, 14 сентября, Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о вспышке инфекционной болезни в Индии. В этой стране зафиксирована вспышка лептоспироза.

"Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - сообщается на сайте ведомства.

В Индии лептоспироз называют "крысиной лихорадкой", вспышка болезни началась в штате Керала на юго-западе страны после контакта жителей с зараженной водой.

Ранее во время сезона муссонных дождей в этом регионе выпала тройная норма осадков. Власти штата Керала объявили режим чрезвычайной ситуации в шести районах, больше всего пострадавших от паводка.

Роспотребнадзор отмечает, что с 1 августа по 3 сентября от лептоспироза умерли около 40 человек, еще 200 были доставлены в больницы.

"Только за последние пять дней с подозрением на этот диагноз зарегистрировано более 300 человек и скончались пять человек", - добавили в ведомстве.

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