Россия полностью заменила украинские комплектующие для военной техники на отечественные

СЕГОДНЯ 10:26 2018-09-14T10:26:44+03:00

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оссийская промышленность смогла полностью заменить украинские комплектующие для военной техники на отечественные аналоги. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, еще испытывали в 2014 году, пройдены», - подчеркнул Борисов.

Вице-премьер напомнил, что в основном Москва нуждалась в поставках вертолетных двигателей производства запорожского предприятия «Мотор Сич», а также в турбинных установках и редукторах для корветов и фрегатов. К настоящему момент НПО «Сатурн» и «ОДК-Климов» успешно решили эту проблему.

«Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства», - подчеркнул Борисов.

Также Украина поставляла для нужд российской оборонки широкую номенклатуру электроники, однако замещение этой продукции не составило особого труда, добавил вице-премьер.

По его словам, остановка сотрудничества с российской стороной прежде всего нанесло урон именно украинским предприятиям.

«Они потеряли эти рынки сбыта, не знаю, чем они сумели их заместить. Вопрос замещения украинской продукции оборонно-промышленного комплекса для России закрыт, такого вопроса больше нет», - заключил Борисов.