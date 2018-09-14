2018-09-14T10:31:15+03:00
В мире

Курс бразильского реала упал по отношению к доллару до минимального значения

Прошлый рекордно низкий курс бразильской валюты был зафиксирован 21 января 2016 года
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
В Бразилии курс национальной валюты упал до минимума на фоне предвыборной кампанииВ Бразилии курс национальной валюты упал до минимума на фоне предвыборной кампанииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Рекордно низкого значения достиг курс бразильского реала по отношению к доллару США на торгах в четверг, 13 сентября. По данным на момент закрытия торгов за один американский доллар давали 4,196 реала.

Падение за сутки составило 1,2%. Прошлый рекордно низкий курс реала на момент закрытия торгов был зарегистрирован 21 января 2016 года. Тогда доллар стоил 4,166 реала. Падение бразильской валюты вызвано такими внешними факторами, как обстановка в Турции, где ранее была повышена ключевая ставка до 24% годовых, а также внутренними причинами, среди которых неопределенность в преддверии президентских выборов, пишет интернет-портал UOL.

Седьмого октября в Бразилии пройдут президентские, парламентские и губернаторские выборы. В случае необходимости второй тур состоится 28 октября. С 15 августа стартовала предвыборная кампания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Климкин возложил на Россию ответственность за отказ Киева восстановить водоснабжение Крыма
Россия полностью заменила украинские комплектующие для военной техники на отечественные
Решение о продлении индивидуальных антироссийских санкций ЕС вступило в силу
Роспотребнадзор предупредил о вспышке инфекционной болезни в Индии
Москалькова поможет семье Виктора Бута в получении американской виз
Антонов: Вашингтон намеренно осложняет оформление виз российским дипломатам
Безработица в России достигла исторического минимума
Глава ВТБ Андрей Костин назвал четыре пункта плана по отказу от доллара
Постпред США при ООН обвинила Россию в попытках утаить факты нарушения санкций против КНДР
Абэ рассчитывает встретиться с Путиным в ноябре и декабре
Источник опровергает обнаружение новых следов от дрели на обшивке «Союза»
Погода в Москве 14 сентября: Переменная облачность, без осадков
В Новой Москве беременная женщина и ребенок выпали из окна
В Италии назвали нелепыми обвинения США во вмешательстве России в выборы