Курс бразильского реала упал по отношению к доллару до минимального значения

СЕГОДНЯ 10:31 2018-09-14T10:31:15+03:00

В Бразилии курс национальной валюты упал до минимума на фоне предвыборной кампании Фото: REUTERS

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Рекордно низкого значения достиг курс бразильского реала по отношению к доллару США на торгах в четверг, 13 сентября. По данным на момент закрытия торгов за один американский доллар давали 4,196 реала.

Падение за сутки составило 1,2%. Прошлый рекордно низкий курс реала на момент закрытия торгов был зарегистрирован 21 января 2016 года. Тогда доллар стоил 4,166 реала. Падение бразильской валюты вызвано такими внешними факторами, как обстановка в Турции, где ранее была повышена ключевая ставка до 24% годовых, а также внутренними причинами, среди которых неопределенность в преддверии президентских выборов, пишет интернет-портал UOL.

Седьмого октября в Бразилии пройдут президентские, парламентские и губернаторские выборы. В случае необходимости второй тур состоится 28 октября. С 15 августа стартовала предвыборная кампания.