2018-09-14T11:06:46+03:00
В мире

Основатель компании Amazon раскритиковал Трампа за нападки на представителей СМИ

По словам Джеффа Безоса, демонизировать прессу очень опасно
Екатерина БОЛГОВА
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Основатель и руководитель интернет-компании Amazon.com, владелец аэрокосмической фирмы Blue Origin и владелец The Washington Post Джефф БезосОснователь и руководитель интернет-компании Amazon.com, владелец аэрокосмической фирмы Blue Origin и владелец The Washington Post Джефф БезосФото: REUTERS
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Основатель и руководитель интернет-компании Amazon.com, владелец аэрокосмической фирмы Blue Origin и владелец The Washington Post Джефф Безос раскритиковал президента США Дональда Трампа за нападки на представителей СМИ. Выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне, бизнесмен заявил, что «демонизировать прессу» очень опасно.

«Ни один выбранный демократическим путём чиновник, будь то президент или губернатор, не должен ожидать, что пресса будет хвалить его и что ему будут нравиться заголовки в газетах", — сказал Безос.

Он отметил, что всегда призывает авторов газеты Washington Post быть беспристрастными, и критика необходима.

«Я говорю им: даже если администрация находится с вами в состоянии войны, вы не должны быть в состоянии войны с ней. Просто делайте свою работу", — добавил глава Amazon, передает РИА Новости.

Напомним, 6 ноября в США состоятся промежуточные выборы, в связи с чем в прессе появляется много критических материалов о Трампе. Сам он довольно часто критикует СМИ за фейки.

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