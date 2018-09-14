Дальневосточная верфь «Звезда» построит три новых российских атомных ледокола типа «Лидер»

СЕГОДНЯ 11:11 2018-09-14T11:13:25+03:00

Предприятие выполнит заказ в кооперации с другими судостроителями, в частности, Балтийским заводом

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Дальневосточный судостроительный комплекс «Звезда» займется производством серии из трех новейших российских атомных ледоколов типа «Лидер». Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Президент дал свое согласие об определении «Звезды» единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер». Распоряжение правительства будет подготовлено в соответствии с указанием главы государства в установленном порядке», - отметил Борисов.

Также будет решен вопрос с финансированием проекта, добавил вице-премьер. По его словам, «Звезда» будет осуществлять строительство в кооперации с другими судостроителями, в том числе питерским Балтийским заводом, который выполнит ряд отдельных узлов и агрегатов для ледокола.

«Звезда» известна как предприятие, специализирующееся на ремонте, модернизации и переоборудовании атомных подводных лодок. С 2009 года консорциум «Роснефти», «Роснефтигаза» и Газпромбанка строит в бухте Большой Камень новую верфь, ориентированную на производство кораблей большого тоннажа и морской техники для проектов по добыче углеводородов. Здесь появится крупнейший в России сухой док и производственные цеха полного цикла.

Первая очередь нового производства вступила в строй в 2016 году, вторую очередь введут к 2024 году.

Ледоколы типа «Лидер» получат атомную силовую установку мощностью 120 МВт, и, как ожидается, станут первыми в мире кораблями, которые смогут круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льдов до четырех метров. Стоимость одного судна может составить до 70 млрд рублей.