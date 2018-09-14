Дальневосточная верфь «Звезда» построит три новых российских атомных ледокола типа «Лидер»
Дальневосточный судостроительный комплекс «Звезда» займется производством серии из трех новейших российских атомных ледоколов типа «Лидер». Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.
«Президент дал свое согласие об определении «Звезды» единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер». Распоряжение правительства будет подготовлено в соответствии с указанием главы государства в установленном порядке», - отметил Борисов.
Также будет решен вопрос с финансированием проекта, добавил вице-премьер. По его словам, «Звезда» будет осуществлять строительство в кооперации с другими судостроителями, в том числе питерским Балтийским заводом, который выполнит ряд отдельных узлов и агрегатов для ледокола.
«Звезда» известна как предприятие, специализирующееся на ремонте, модернизации и переоборудовании атомных подводных лодок. С 2009 года консорциум «Роснефти», «Роснефтигаза» и Газпромбанка строит в бухте Большой Камень новую верфь, ориентированную на производство кораблей большого тоннажа и морской техники для проектов по добыче углеводородов. Здесь появится крупнейший в России сухой док и производственные цеха полного цикла.
Первая очередь нового производства вступила в строй в 2016 году, вторую очередь введут к 2024 году.
Ледоколы типа «Лидер» получат атомную силовую установку мощностью 120 МВт, и, как ожидается, станут первыми в мире кораблями, которые смогут круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льдов до четырех метров. Стоимость одного судна может составить до 70 млрд рублей.