Россия будет обмениваться налоговой информацией с ОАЭ и Багамами

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-14T11:50:52+03:00

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России будет обмениваться финансовой информацией с Объединенными Арабскими Эмиратами и Багамами. Общее число государств, с которыми осуществляется автоматический обмен налоговыми данными, достигло 85. об этом свидетельствует пояснительная записка к соответствующему приказу, опубликованному на портале нормативных актов.

Кроме ОАЭ и Багам, Россия теперь будет обмениваться финансовой информацией с Бахрейном, Гонконгом, Вануату, Макао, Сент-Китс и Невис, Арубой и Гренадой. Кроме того, Азербайджан начнет автоматически обмениваться с РФ такими сведениями. Обмен стартует 1 января 2019 года.

Информация о счетах, активах и компаниях российских налоговых резидентов на этих территориях автоматически будут доступны российской налоговой службе. Представители ФНС не будут каждый раз запрашивать информацию у зарубежных коллег данные по подозреваемым в уклонении от уплаты налогов.