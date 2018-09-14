2018-09-14T11:50:52+03:00
Экономика

Россия будет обмениваться налоговой информацией с ОАЭ и Багамами

ФНС начнет автоматически получать данные о находящихся в этих странах счетах российских резидентов
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Россия начнет обмен налоговой информацией с ОАЭРоссия начнет обмен налоговой информацией с ОАЭФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Федеральная налоговая служба (ФНС) России будет обмениваться финансовой информацией с Объединенными Арабскими Эмиратами и Багамами. Общее число государств, с которыми осуществляется автоматический обмен налоговыми данными, достигло 85. об этом свидетельствует пояснительная записка к соответствующему приказу, опубликованному на портале нормативных актов.

Кроме ОАЭ и Багам, Россия теперь будет обмениваться финансовой информацией с Бахрейном, Гонконгом, Вануату, Макао, Сент-Китс и Невис, Арубой и Гренадой. Кроме того, Азербайджан начнет автоматически обмениваться с РФ такими сведениями. Обмен стартует 1 января 2019 года.

Информация о счетах, активах и компаниях российских налоговых резидентов на этих территориях автоматически будут доступны российской налоговой службе. Представители ФНС не будут каждый раз запрашивать информацию у зарубежных коллег данные по подозреваемым в уклонении от уплаты налогов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россияне стали чаще заверять у нотариусов факты оскорбления в соцсетях
SpaceX выбрала первого пассажира для путешествия вокруг Луны
Глава МИД ФРГ указал на ключевую роль России в развитии ситуации в сирийском Идлибе
Россияне предлагают не продавать алкоголь до 21 года
В Финляндии эвакуировали город Сало из-за пожара на свечном заводе
Дальневосточная верфь «Звезда» построит три новых российских атомных ледокола типа «Лидер»
Основатель компании Amazon раскритиковал Трампа за нападки на представителей СМИ
Климкин возложил на Россию ответственность за отказ Киева восстановить водоснабжение Крыма
Курс бразильского реала упал по отношению к доллару до минимального значения
Россия полностью заменила украинские комплектующие для военной техники на отечественные
Решение о продлении индивидуальных антироссийских санкций ЕС вступило в силу
Роспотребнадзор предупредил о вспышке инфекционной болезни в Индии
Москалькова поможет семье Виктора Бута в получении американской виз
Антонов: Вашингтон намеренно осложняет оформление виз российским дипломатам
Безработица в России достигла исторического минимума
Глава ВТБ Андрей Костин назвал четыре пункта плана по отказу от доллара
Постпред США при ООН обвинила Россию в попытках утаить факты нарушения санкций против КНДР
Абэ рассчитывает встретиться с Путиным в ноябре и декабре
Источник опровергает обнаружение новых следов от дрели на обшивке «Союза»
Погода в Москве 14 сентября: Переменная облачность, без осадков
В Новой Москве беременная женщина и ребенок выпали из окна
В Италии назвали нелепыми обвинения США во вмешательстве России в выборы