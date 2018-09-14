Глава МИД ФРГ указал на ключевую роль России в развитии ситуации в сирийском Идлибе

СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-14T12:05:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Москва играет ключевую роль в том, как будут развиваться события в сирийской провинции Идлиб. Соответствующий вопрос он намерен поднять в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым 14 сентября в Берлине.

«Мы все знаем, что стоит на кону. Речь идет о том, чтобы предотвратить худшее развитие событий, а именно новую гуманитарную катастрофу… Россия играет здесь ключевую роль и мы имеем ожидания. Это мы будем обсуждать друг с другом полностью открыто», - заявил Маас в интервью агентству DPA.

Глава германской дипломатии также отметил, что Берлин готов разделить ответственность за послевоенное восстановление Сирии при условии, что будет найдено «политическое решение, которое в конце приведет к свободным выборам» в арабской республике. По мнению министра, «ни русские, ни иранцы, ни турки» не смогут оказать достаточную финансовую помощь Сирии.

При этом Маас не назвал уход Башара Асада с поста президента САР в качестве обязательной предпосылки участия ФРГ в восстановлении страны. Но подчеркнул, что не видит долгосрочного политического решения с участием нынешнего сирийского лидера.

«В ходе процесса ООН, в конце которого должны стоять выборы, последнее решение находится в руках всех сирийцев. Сюда относятся и те, кто бежал из своей родины и хочет вернуться обратно», - добавил дипломат.

Встреча Лаврова и Мааса состоится в пятницу в Берлине. Главы дипломатических ведомств особое внимание уделят обмену мнениями по ситуации в Сирии и на Украине.

Напомним, сирийская провинция Идлиб преимущественно контролируется боевиками террористических группировок, которые стремятся подчинить местные формирования вооруженной оппозиции, склонные к перемирию с Дамаском.

В то же время западные страны настаивают, что любая антитеррористическая операция сирийских правительственных войск в регионе обернется массовыми жертвами среди мирного населения и гуманитарной катасрофой.

В то же время, по данным Минобороны РФ, террористы активно готовят инсценировку или реальное применение в Идлибе отравляющих веществ с тем, чтобы впоследствии обвинить Дамаск в использовании химического оружия. Предполагается, что такая провокация послужит удобным поводом для удара США и их союзников по объектам сирийской армии.