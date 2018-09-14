SpaceX выбрала первого пассажира для путешествия вокруг Луны

СЕГОДНЯ 12:19 2018-09-14T12:19:55+03:00

SpaceX определилась, кто будет первым космическим туристом для полета вокруг Луны Фото: REUTERS

Имя космического туриста пока не раскрывается, полет состоится не раньше середины 2019 года

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Американская космическая компания SpaceX под руководством Илона Маска выбрала первого пассажира для путешествия вокруг Луны на ракете Big Falcon Rocket.

«Это важный шаг к предоставлению обычным людям возможности полететь в космос», — сообщается в микроблоге SpaceX в Twitter.

Имя космического туриста пока не раскрывается. Возможно, оно будет названо 17 сентября.

В SpaceX напомнили, что за всю историю человечества на этом спутнике Земли побывали 24 человека. Причем в последний раз это произошло в 1972, когда члены американской миссии «Аполлон-17» в шестой раз высадились на Луне.

Напомним, в начале прошлого года представители компании SpaceX заявили о планах отправить космического туриста в путешествие вокруг Луны. Планировалось, что в конце текущего года состоится полет длиной в семь дней. Позже запуск перенесли, он пройдет не раньше середины 2019 года.