SpaceX выбрала первого пассажира для путешествия вокруг Луны
Американская космическая компания SpaceX под руководством Илона Маска выбрала первого пассажира для путешествия вокруг Луны на ракете Big Falcon Rocket.
«Это важный шаг к предоставлению обычным людям возможности полететь в космос», — сообщается в микроблоге SpaceX в Twitter.
Имя космического туриста пока не раскрывается. Возможно, оно будет названо 17 сентября.
В SpaceX напомнили, что за всю историю человечества на этом спутнике Земли побывали 24 человека. Причем в последний раз это произошло в 1972, когда члены американской миссии «Аполлон-17» в шестой раз высадились на Луне.
Напомним, в начале прошлого года представители компании SpaceX заявили о планах отправить космического туриста в путешествие вокруг Луны. Планировалось, что в конце текущего года состоится полет длиной в семь дней. Позже запуск перенесли, он пройдет не раньше середины 2019 года.