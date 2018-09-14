2018-09-14T12:26:20+03:00
Общество

Россияне стали чаще заверять у нотариусов факты оскорбления в соцсетях

Только за первые шесть месяцев было зафиксировано 12 тысяч таких обращений. После подтверждения факта оскорбления люди обращаются в суд
Ася РОМАНЧУК
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Россияне стали чаще наказывать друг друга за оскорбления в соцсетяхРоссияне стали чаще наказывать друг друга за оскорбления в соцсетяхФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России стали чаще наказывать виртуальных обидчиков в судах. Люди заверят у нотариуса факт оскорбления в соцсетях, а после обращаются в суд с жалобой.

За первые шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 12 тыс. таких обращений — на 20% больше, чем за первые шесть месяцев 2017 года, сообщают в Федеральной нотариальной палате.

Чтобы привлечь к ответственности человека за распространение порочащей честь и достоинство информации, необходимо, чтобы был состав административного правонарушения. Зафиксировать факт оскорбления можно у нотариуса.

Это стало возможно с 2016 года. Конечно, можно пытаться привлечь к ответственности обидчика и без заверенных документов, но шансы будут гораздо ниже.

Сегодня протокол обеспечения доказательств, который составляет нотариус, — один из наиболее весомых документов, подтверждающих доводы истцов в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации, пишет газета «Известия».

Даже если ответчик удалит порочащую информацию или всю страницу, документ, заверенный нотариусом, будет неоспоримым доказательством.

Эксперты уверены, что в России нужно разрешить фиксировать факты оскорбления и троллинга не только нотариусам, но и интенет-провайдерам. Они обладают специальными техническими знаниями и могут удостоверить факт троллинга оперативнее.

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