Россияне стали чаще заверять у нотариусов факты оскорбления в соцсетях
В России стали чаще наказывать виртуальных обидчиков в судах. Люди заверят у нотариуса факт оскорбления в соцсетях, а после обращаются в суд с жалобой.
За первые шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 12 тыс. таких обращений — на 20% больше, чем за первые шесть месяцев 2017 года, сообщают в Федеральной нотариальной палате.
Чтобы привлечь к ответственности человека за распространение порочащей честь и достоинство информации, необходимо, чтобы был состав административного правонарушения. Зафиксировать факт оскорбления можно у нотариуса.
Это стало возможно с 2016 года. Конечно, можно пытаться привлечь к ответственности обидчика и без заверенных документов, но шансы будут гораздо ниже.
Сегодня протокол обеспечения доказательств, который составляет нотариус, — один из наиболее весомых документов, подтверждающих доводы истцов в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации, пишет газета «Известия».
Даже если ответчик удалит порочащую информацию или всю страницу, документ, заверенный нотариусом, будет неоспоримым доказательством.
Эксперты уверены, что в России нужно разрешить фиксировать факты оскорбления и троллинга не только нотариусам, но и интенет-провайдерам. Они обладают специальными техническими знаниями и могут удостоверить факт троллинга оперативнее.