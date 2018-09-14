2018-09-14T12:59:58+03:00
Политика

Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины по делу о долге перед Россией в 3 млрд долларов

Теперь Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой
Екатерина БОЛГОВА
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Суд Англии удовлетворил жалобу Украины по делу о долге перед Россией в размере $3 млрдСуд Англии удовлетворил жалобу Украины по делу о долге перед Россией в размере $3 млрдФото: REUTERS
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В пятницу, 14 сентября, Апелляционный суд Англии удовлетворил апелляционную жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона. Жалоба касалась дела о долге Украины перед Российской Федерацией в размере 3 млрд долларов.

Теперь Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению дела о долге Киева перед Москвой в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических нюансов этого вопроса, передает ТАСС.

Напомним, в конце 2013 года Украина разместила свои суверенные еврооблигации на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу России на нерыночных условиях. До конца 2015 года Украина совершала выплаты по долгу, но затем объявила дефолт по этим бумагам.

Министерство финансов России обратилось в Высокий суд Лондона по этому вопросу. В марте прошлого года дело было выиграно Москвой. Суд обязал Киев выплатить России номинальную стоимость облигаций в размере 3 миллиардов долларов, а также неосуществленный платеж в 75 миллионов долларов и проценты. Киев обратился в апелляционный суд с жалобой.

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