2018-09-14T13:07:47+03:00
Экономика

Профессор ВШЭ рассказал, почему Россия пока не уйдет от доллара

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что нужно как можно скорее отказаться от расчетов долларах и даже предложил план из четырех пунктов. Экономист прокомментировал, насколько это реально
Ася РОМАНЧУК
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Россия не сможет пока уйти от расчетов в долларахРоссия не сможет пока уйти от расчетов в долларахФото: REUTERS
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Глава ВТБ на полях экономического форума отметил, что России нужно отказываться от расчетов в долларах, так как эта валюта все чаще становится рычагом давления со стороны США.

Эксперт прокомментировал насколько это реально сделать.

- Чтобы Россия могла уйти от доллара, нужно принимать меры на государственном уровне. Меры, которые помогут исключить периодическую девальвацию нашей национальной валюты. Сейчас эта процедура происходит раз в семь-восемь лет,- цитирует «Российская газета» слова Александра Абрамова, профессора факультета экономических наук НИУ «Высшая школа экономики».

Пока российская экономика сохраняет однобокую структурную ориентацию, высокую зависимость от стоимости природных ресурсов, нефти, газа и другого сырья Люди не верят в рубль, уверен эксперт. Нужно разработать план на уровне правительства по реструктуризации экономики, отхода от сырьевой зависимости.

- Пока этого плана нет и все попытки отойти от расчетов в валюте будут упираться в данную проблему. Нужно отвязать нашу экономику от зависимости цен на мировом рынке на российские товары экспорта, - комментирует Абрамов.

Сайт kp.ru писал, что Андрей Костин, глава ВТБ предложил план из четырех этапов, который позволит перейти при международных расчетах к рублям или юаням.

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