Путин и Эрдоган встретятся 17 сентября в Сочи

СЕГОДНЯ 13:12 2018-09-14T13:12:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 17 сентября, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу в Сочи. Информацию о подготовке этих переговоров подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что главы Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин встретятся 17 сентября. По его словам, лидеры двух стран проводят проблему сирийской провинции Идлиб. По информации источника в администрации Эрдогана, встреча может состояться в Сочи.

"Да, такая встреча возможна, она готовится. Да (в Сочи)", — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Напомним, в настоящее время Идлиб является единственной сирийской провинцией, находящейся под контролем боевиков. Ожидается, что в пятницу, 14 сентября, в Стамбуле состоится встреча помощников глав России, Германии, Турции и Франции, посвященная урегулированию кризиса в Сирии.