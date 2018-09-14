2018-09-14T13:19:25+03:00
Происшествия

Дом директора «Ростэка» обокрали на 1,2 млн рублей

Воры забрались в дом к мужчине и украли вещей на сумму в 1,2 млн рублей
Ася РОМАНЧУК
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Полицейские ищут преступников, обчистивших дом главы ""РостэкаПолицейские ищут преступников, обчистивших дом главы ""РостэкаФото: Александр ГЛУЗ
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В Подмосковье воры обчистили дом директора «Ростэка», предприятия Федеральной таможенной службы в Московской области.

Добычей воров стали ценные вещи на сумму более одного миллиона рублей.

Преступники забрались в дом в Одинцовском районе ночью. Обшарили помещение и вынести ценные предметы интерьера.

Хозяин написал заявление в полицию утром, когда обнаружил, что были незваные гости. Похищенное он оценил в сумму один миллион двести тысяч рублей.

Прибывшие на место полицейские нашли несколько отпечатков пальцев. По ним планируют установить личность воров, сообщает телеканал "360".

Сайт kp.ru писал, что ранее воры забрались в квартиру мамы Ольги Бузовой.Воры залезли в квартиру дома в Петроградском районе на пятом этаже, чтобы поживиться ценным и наткнулись на украшения и подарки мамы телеведущей Ольги Бузовой. Хозяйки квартиры дома не было. Поэтому преступники сгребли деньги, драгоценности и вещи в сумку и скрылись. Суммма добычи составила более шести миллионов рублей.

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