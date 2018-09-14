Росгвардия прокомментировала обращение Золотова к Навальному
Пресс-служба Росгвардии прокомментировала обращение директора ведомства Виктора Золотова к Алексею Навальному. Там отметили, что идея вызвать блогера на дуэль принадлежит самому Золотову.
Ранее глава Росгвардии вызвал на дуэль Навального в ответ на опубликованные возглавляемым им "Фондом борьбы с коррупцией" сообщения о нарушениях в деятельности ведомства. Ролик был опубликован на официальном сайте Федеральной службы войск национальной гвардии России.
"В связи с поступающими в пресс-службу обращениями сообщаем, что видеообращение директора Росгвардии было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи. Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе", — сообщила пресс-служба.
Кроме того, в Росгвардии отметили, что ключевыми принципами информационной политики ведомства являются открытость, объективность и честность.
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