2018-09-14T13:21:52+03:00
Политика

Росгвардия прокомментировала обращение Золотова к Навальному

В пресс-службе ведомства отметили, что идея вызвать Алексея Навального на дуэль принадлежит самому главе Росгвардии Виктору Золотову
Екатерина БОЛГОВА
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Директор Росгвардии Виктор Золотов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССДиректор Росгвардии Виктор Золотов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Пресс-служба Росгвардии прокомментировала обращение директора ведомства Виктора Золотова к Алексею Навальному. Там отметили, что идея вызвать блогера на дуэль принадлежит самому Золотову.

Ранее глава Росгвардии вызвал на дуэль Навального в ответ на опубликованные возглавляемым им "Фондом борьбы с коррупцией" сообщения о нарушениях в деятельности ведомства. Ролик был опубликован на официальном сайте Федеральной службы войск национальной гвардии России.

"В связи с поступающими в пресс-службу обращениями сообщаем, что видеообращение директора Росгвардии было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи. Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе", — сообщила пресс-служба.

Кроме того, в Росгвардии отметили, что ключевыми принципами информационной политики ведомства являются открытость, объективность и честность.

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