Китайский язык включат в перечень ЕГЭ уже в 2019 году

СЕГОДНЯ 13:22 2018-09-14T13:22:26+03:00

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Уже в 2019 выпускники школ смогут сдавать на едином государственном экзамене (ЕГЭ) китайский язык в качестве иностранного. Об этом рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

Благодаря этому нововведению у школьников появится более широкий выбор, какой язык они хотят изучать и в дальнейшем сдавать. Теперь на выбор абитуриентам предоставляется пять иностранных языков вместо четырех: английский, французский, немецкий, испанский и китайский.

При этом Кравцов отметил, что серьезных изменений в проведении ЕГЭ в ближайший год не предвидится.

«В этом учебном году серьезных изменений в проведении ЕГЭ, в организации, в минимальных баллах не будет. Уже три года подряд мы считаем, что экзамен должен проходить максимально стабильно. Все правила заранее должны быть известны. Мы уже до 1 сентября на сайте Федерального института педагогического измерений разместили все демоверсии по всем предметам», - приводит слова чиновника РИАМО.