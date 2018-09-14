2018-09-14T14:04:37+03:00
Политика

Порошенко — России: «До свидания, наш ласковый Миша»

Президент Украины нашел еще один повод «помахать ручкой» Москве
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко нашел очередной повод «помахать ручкой» России. По его словам, причиной «попрощаться с Москвой» является закрепление в конституции страны курса на вступление в НАТО.

«До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Это месседж и нашим западным партнерам, которые неоднократно нам говорили, что двери открыты», — сказал Порошенко на ежегодном форуме международной организации "Ялтинская европейская стратегия" (YES), передает «Укринформ».

Напомним, ранее украинский лидер внес в Верховную раду законопроект о закреплении в конституции страны закрепить курс на вступление в Европейский Союз и НАТО.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин добавил, что перед вступлением в североатлантический альянс можно будет обсудить размещение на Украине военных баз НАТО.

Напомним, в мае прошлого года, когда Совет министров Евросоюза одобрил введение безвизового режима с Украиной, Порошенко уже «прощался с Россией». В январе 2018 года украинский лидер «окончательно попрощался» с Москвой.

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