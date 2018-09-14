2018-09-14T14:15:28+03:00
Экономика

Рубль начал расти после решения ЦБ о повышении ключевой ставки

Доллар упал до 67,54 рубля, а евро - до 79,04
Дарья ИВАШКИНА
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Рубль начал расти после решения ЦБ о повышении ключевой ставкиРубль начал расти после решения ЦБ о повышении ключевой ставкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская национальная валюта отреагировала на повышение ключевой ставки до 7,5% годовых. Так, после соответствующего решения совета директоров Центробанка РФ, принятого в эту пятницу, 14 сентября, рубль перешел в рост.

Как свидетельствуют данные торгов, доллар подешевел на 71 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня - до 67,54 рубля. Кроме того, биржевой курс евро к тому времени упал на 73 копейки и составлял 79,04 рубля.

Между тем до решения ЦБ РФ «зеленый» стоил 68,41 рубля, а «европеец» - 79,95.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 14 сентября, Банк России повысил ключевую ставку на 0,25%, до уровня в 7,5%. Основанием для такого решения стало усиление инфляционных рисков на фоне неблагоприятных изменений внешних условий.

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