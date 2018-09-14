Служба внешней разведки не комментирует сообщение о высылке двух россиян из Нидерландов

СЕГОДНЯ 14:33 2018-09-14T14:34:07+03:00

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‍Служба внешней разведки (СВР) России не стала комментировать ранее появившуюся информацию об аресте и высылке из Нидерландов двух граждан нашей страны, подозреваемых в шпионаже.

«Служба внешней разведки не комментирует данное сообщение», - сказал официальный представитель российской спецслужбы Сергей Иванов РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 14 сентября, в швейцарской газете Tages Anzeiger появилась информация о том, что в Нидерландах, а именно в Гааге, минувшей весной арестовали двух россиян, якобы намеревавшихся похитить данные из химической лаборатории, расположенной в городе Шпиц. Причем в опубликованной статье утверждается, что специалисты этой лаборатории изучали образцы газа из Сирии и вещества из Солсбери, которым, как считают в Великобритании, были отравлены бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.