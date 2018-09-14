2018-09-14T14:58:28+03:00
В мире

Звезда «Секса в большом городе» проиграла праймериз губернатору штата Нью-Йорк

Актриса Синтия Никсон уступила уступила в борьбе за право стать кандидатом от Демократической партии нынешнему главе штата Эндрю Куомо
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Актриса Синтия НиксонАктриса Синтия НиксонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Звезда сериала «Секс в большом городе», актриса Синтия Никсон проиграла праймериз Демократической партии в кандидаты на пост губернатора Нью-Йорка.

Артистка уступила в этой борьбе нынешнему главе штата Эндрю Куомо, набравшему 65,6% голосов. Результат Никсон — 34,4%. За нее проголосовали демократы в 13 округах штата из 62, пишет The New York Times.

Позже актриса рассказала, что она рассчитывала на другой результат праймериз, но этот итог лишь только «вдохновил» ее. Никсон заявила, что необходимо продолжать борьбу за будущее Демократической партии, «прежде чем американцы смогут вернуть себе нашу страну».

Напомним, Эндрю Куомо был избран губернатором Нью-Йорка в 2010 году. Через четыре года он переизбрался на второй срок. Синтия Никсон является двукратной лауреаткой премии «Тони» за свои роли в театре. C 2012 года состоит в браке с Кристин Маринони.

Выборы губернатора штат Нью-Йорк состоятся пройдут 6 ноября этого года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госдуме призвали Киев ответить за водную блокаду Крыма
Лавров назвал отношения России и ЕС заложниками украинского кризиса
Фото невидимого автомобиля удивило пользователей сети
Служба внешней разведки не комментирует сообщение о высылке двух россиян из Нидерландов
В США вручили Шнобелевские премии за самые смешные научные исследования
Рубль начал расти после решения ЦБ о повышении ключевой ставки
Порошенко — России: «До свидания, наш ласковый Миша»
Банк России принял решение о повышении ключевой ставки до 7,5%
Экзархи Константинопольского патриархата прибыли на Украину в рамках подготовки к автокефалии местной православной ценрки
Китайский язык включат в перечень ЕГЭ уже в 2019 году
Росгвардия прокомментировала обращение Золотова к Навальному
Дом директора «Ростэка» обокрали на 1,2 млн рублей
План Костина по отказу от доллара прокомментировали в Кремле
Путин и Эрдоган встретятся 17 сентября в Сочи
Свыше 300 новых турникетов появились в московском метро
Профессор ВШЭ рассказал, почему Россия пока не уйдет от доллара
Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины по делу о долге перед Россией в 3 млрд долларов
В Нидерландах сообщили о задержании «российских шпионов», связанных с «делом Скрипалей»
Россияне стали чаще заверять у нотариусов факты оскорбления в соцсетях
SpaceX выбрала первого пассажира для путешествия вокруг Луны
Глава МИД ФРГ указал на ключевую роль России в развитии ситуации в сирийском Идлибе