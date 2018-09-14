Звезда «Секса в большом городе» проиграла праймериз губернатору штата Нью-Йорк

СЕГОДНЯ 14:58 2018-09-14T14:58:28+03:00

Актриса Синтия Никсон уступила уступила в борьбе за право стать кандидатом от Демократической партии нынешнему главе штата Эндрю Куомо

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Звезда сериала «Секс в большом городе», актриса Синтия Никсон проиграла праймериз Демократической партии в кандидаты на пост губернатора Нью-Йорка.

Артистка уступила в этой борьбе нынешнему главе штата Эндрю Куомо, набравшему 65,6% голосов. Результат Никсон — 34,4%. За нее проголосовали демократы в 13 округах штата из 62, пишет The New York Times.

Позже актриса рассказала, что она рассчитывала на другой результат праймериз, но этот итог лишь только «вдохновил» ее. Никсон заявила, что необходимо продолжать борьбу за будущее Демократической партии, «прежде чем американцы смогут вернуть себе нашу страну».

Напомним, Эндрю Куомо был избран губернатором Нью-Йорка в 2010 году. Через четыре года он переизбрался на второй срок. Синтия Никсон является двукратной лауреаткой премии «Тони» за свои роли в театре. C 2012 года состоит в браке с Кристин Маринони.

Выборы губернатора штат Нью-Йорк состоятся пройдут 6 ноября этого года.