В Греции при обрушении скалы пострадали несколько человек

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-14T16:00:27+03:00

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На знаменитом пляже «Навагио» на греческом острове Закинф произошло обрушение скалы. Камнепад начался, когда на набережной было много отдыхающих. В результате происшествия пострадали семь человек.

Инцидент произошел накануне днем, 13 сентября. Часть скалы отломилась от массива и упала в бухту, что вызвало сильнейшие волны. Стихия перевернула три лодки с туристами, и в результате опасное место было оцеплено.

Отмечается, что шесть человек отделались легкими травмами и не стали обращаться ко врачу. А вот одна женщина сильно повредила спину, ей потребовалась экстренная госпитализация. Известно, что туристка приехала отдохнуть на побережье из Чехии, передает сайт «Свободная пресса».

Пляж "Кораблекрушений" на острове Закинф.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Навагио» - один из самых известных пляжей и самых живописных мест греческого острова. Со всех сторон он окружен скалами, поэтому добраться до много можно только по воде.