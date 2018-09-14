2018-09-14T15:20:41+03:00
Политика

В Госдуме призвали Киев ответить за водную блокаду Крыма

Депутат Михаил Шеремет прокомментировал попытку главы МИД Украины Павла Климкина переложить на Россию ответственность за перекрытие Северо-Крымского канала
Дарья ИВАШКИНА
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В Госдуме призвали Киев ответить за водную блокаду КрымаВ Госдуме призвали Киев ответить за водную блокаду КрымаФото: Анастасия НОВИКОВА
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В Госдуме прокомментировали заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в котором тот попытался переложить на Россию ответственность за водную блокаду Крыма.

В частности, депутат нижней палаты российского парламента Михаил Шеремет призвал киевские власти «набраться смелости» и ответить по всем международным законам за свои действия, подчеркнув, что водная блокада полуострова является вопиющим международным преступлением, которое сходит с рук Украине уже более четырех лет. «Им (киевским властям) пора прекратить делать циничные заявления в адрес крымчан, и набравшись смелости, в чем лично я сомневаюсь, ответить по всем международным законам за водную блокаду полуострова», - приводит слова Шеремета РИА Новости.

Также политик заметил, что власти незалежной «очень быстро забывают о тех блокадах, которые они сделали, и провокациях в отношении Крыма» и предположил, что это связано с «какой-то опасной болезнью».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, после воссоединения Крыма с Россией Украина полностью прекратила подачу воды по Северо-Крымскому каналу в республику. А недавно Климкин заверил, что Киев никогда не подпишет контракт на поставку воды на полуостров, а также обвинил Москву в том, что это она якобы лишила крымчан водоснабжения.

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