Песков: Вопрос принудительной конвертации долларовых накоплений россиян в рубли «вообще нигде не обсуждается»

СЕГОДНЯ 15:31 2018-09-14T15:32:13+03:00

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Возможность принудительной конвертации в рубли долларовых накоплений россиян не обсуждается ни в администрации президента РФ, ни в правительстве, ни где бы то ни было. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще нигде», - подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, вопрос отказа от долларовых расчетов с зарубежными партнерами «стоит на повестке дня» не только в Москве, но во многих странах мира, которые постепенно теряют доверие к доллару как к платежному инструменту в виду непредсказуемой политики США. Однако никаких конкретных планов по этому поводу российское руководство пока не утвердило.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин наметил план из четырех пунктов, которые, по его мнению, являются первоочередными задачами для отказа от долларовых расчетов.