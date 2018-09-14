На фестивале во Франции мужчина въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»

СЕГОДНЯ 15:33 2018-09-14T15:33:31+03:00

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На фестивале во французском городе Ним мужчина въехал в толпу на автомобиле, выкрикивая «Аллаху акбар!».

Машина врезалась в заграждение, установленное для фестиваля. В результате пострадали два человека, пишет издание The Local. Отмечается, что, по предварительным данным, подозреваемым является 32-летний местный мужчина. Он управлял белым автомобилем Peugeot. Инцидент произошел у бара L'Instant T, где в тот момент находились около 50 человек.

Подозреваемый пытался сбежать с места преступления, но его задержали очевидцы происшествия. Прокурор города Ним Эрик Маурель отметил, что в момент задержания мужчина был «в невменяемом состоянии», поэтому ему понадобилась госпитализация.

Версия теракта пока не считается правоохранителями основной, так как задержанного ранее не обвиняли в радикализме. Подозреваемому уже предъявили обвинение в попытке убийства.

Напомним, в июле 2016 года в Ницце террорист за рулем грузового автомобиля въехал в людей, гуляющих на набережной. В результате погибли 86 человек, пострадали больше 300.