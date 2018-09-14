Силуанов: Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины по тяжбе о долге перед Россией в $3 млрд

СЕГОДНЯ 16:01 2018-09-14T16:02:45+03:00

По словам вице-премьера, по одному из доводов Киева инстанция приняла решение о более детальном рассмотрении

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Апелляционный суд Англии отказался удовлетворить три из четырех доводов украинской стороны в рамках жалобы по делу о долге Киева перед Москвой на сумму в $3 млрд. Об этом сообщил первый вице-премьер и глава Минфина России Антон Силуанов.

«Решение апелляционной инстанции заключается в следующем: из четырёх доводов украинской стороны не поддержано три», - отметил Силуанов.

По одному из доводов инстанция приняла решение о более детальном рассмотрении, заключил министр.

Ранее в пятницу, 14 сентября, Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Киева на вердикт Высокого суда Лондона по делу о государственном долге Украины перед Россией в размере $3 млрд.

Теперь Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению этого вопроса в рамках классического судопроизводства.

Напомним, в 2013 году Украина разместила на нерыночных условиях суверенные еврооблигации на $3 млрд в пользу России. До конца 2015 года Киев исправно совершал выплаты, после чего заявил о дефолте по этому долгу.

В этой связи Минфин РФ обратился в Высокий суд Лондона и в марте прошлого года выиграл дело — инстанция обязала Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций, а также неосуществленный платеж в $75 млн и проценты.