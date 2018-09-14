2018-09-14T16:15:12+03:00
Политика

Минобороны показало уничтожение ракет-невидимок на учениях «Восток -2018»

Военные успешно отразили «атаку» ракет с очень низкой радиозаметностью [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Минобороны показало уничтожение ракет-невидимок на учениях «Восток -2018»Минобороны показало уничтожение ракет-невидимок на учениях «Восток -2018»Фото: кадр с видео
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В пятницу, 14 сентября, министерство обороны России выложило видео пусков ракет зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 и «Бук», которые уничтожили более 30 воздушных целей, среди которых были и новейшие ракеты-невидимки. Стоит отметить, что эти пуски проводились на расположенном в Бурятии полигоне «Телемба» в рамках военных учений «Восток-2018».

На опубликованных кадрах показано, как радиолокационные станции обнаружили все учебные снаряды, пытавшиеся совершить «атаку» на большой высоте и скорости, после чего все эти снаряды и были уничтожены.

Минобороны показало уничтожение ракет-невидимок.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, крупнейшие в современной истории России военные учения «Восток-2018» проводятся с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке. Причем маневры проходят сразу на пяти сухопутных полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Берингова и Охотского морей и Авачинского и Кроноцкого заливов.

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