Найдены главные препятствия, мешающие россиянам быть счастливыми

СЕГОДНЯ 16:59 2018-09-14T16:59:21+03:00

Социологи выяснили, что делает россиян счастливыми, а что, наоборот, вгоняет в тоску и портит жизнь

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Социологи нашли причины, по которым россияне несчастливы. Помеха на пути к улыбчивой жизни №1 – это низкая заработная плата и нелюбимая работа (54%). При этом молодежь чувствует себя гораздо счастливее, чем люди старшего поколениях. Людям предпенсионного и пенсионного возраста мешают радоваться жизни их проблемы со здоровьем (17%), гласит статистика опроса населения страны от Левада-центр.

Помимо этого омрачает жизнь россиян различные проблемы с близкими людьми (15%). Интересный факт, что менее всего омрачает бытие жителей нашей страны проблемы в любви (6%), плохие жилищные условия (4%) и переживания за будущее своей страны (4%).

А вот холостяки и люди семейные практически одинаково счастливы, однако свободных жителей сильнее радует то, чем они занимаются.

В целом, россиян делают счастливыми:

Семья, дети, внуки – 57%

Жизнь вокруг и хорошее отношения с людьми – 12%

Любимое дело и заработок - 11%

Здоровье членов семьи и свое – 9%

Увлечения и интересы – 9%

Те, кто не знает причину их счастья – 2%.

Также "КП" ранее писала о том, почему в мировом индексе счастья Россия занимает 49 место.