Ураган "Флоренс" в США: восточное побережье под ударом стихии

СЕГОДНЯ 16:59 2018-09-14T17:00:03+03:00

Эпицентр урагана "Флоренс" в США пришелся на город Райтсвилл Бич, расположенный в Северной Каролине

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Ураган "Флоренс" достиг США. В пятницу, 14 сентября, стихия ударила по восточному побережью страны.

"Эпицентр урагана "Флоренс" обрушился на город Райтсвилл Бич, расположенный в Северной Каролине", - говорится в сообщении Национального центра США по предупреждению ураганов.

Отмечается, что максимальная скорость порывов ветра в центре урагана достигает 150 километров в час.

Ранее ураган "Флоренс" ослаб до первой из пяти возможных категорий мощности по шкале Саффира-Симпсона. При этом, по мнению специалистов, ураган по-прежнему представляет серьезную опасность.

Американцы сметают товары в магазинах в ожидании удара стихииФото: Надежда ШУЛЬГА

Метеорологи предупреждают, что стихия в основном ударит по трем штатам - Северной Каролине, Южной Каролине и Вирджинии. В этих регионах уже ввели режим ЧП. В Северную и Южную Каролину уже пришли сильные дожди, которые привели к подтоплениям.

12 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что ураган "Флоренс" станет одним из самых мощных за последние двадцать лет и пообещал, что страна готова к удару стихии.