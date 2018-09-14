В Госдуме назвали политизированным решение спора о госдолге в пользу Украины

СЕГОДНЯ 17:07 2018-09-14T17:07:35+03:00

В Госдуме назвали решение спора о госдолге в пользу Украины - политизированным Фото: REUTERS

Депутат отметил, что на принятом решении могли отразиться натянутые отношения между Москвой и Лондоном

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14 сентября Украина выиграла в Апелляционном суде Англии и Уэльса спор у России по госдолгу, который составляет 3 млрд долларов.

Суд принял решение о новом слушании, а российский глава Минфина Антон Силуанов заявил, что вывод необъективный и будет обжалован в Верховном суде Англии.

В Госдуме тоже отметили, что решение было политизировано. На фоне сложных взаимоотношений Москвы и Лондона можно допустить такую мысль.

- Голословные обвинения по «делу Скрипалей» тоже могут это подтвердить. Вместо того, чтобы сотрудничать с российскими правоохранительными органами, как это принято во всем мире, в соответствии с международными конвенциями, Лондон выбирает путь обострения отношений, конфронтации и голословных обвинений. Решение суда является политизированным, - заявил депутат Госдумы Антон Морозов.

Парламентарий подчеркивает, что последствия от такого судебного рассмотрения будут оценивать с учетом российских интересов. А уже после того, как ситуация будет взвешена и просчитана, будет решено, как «от этого отбиваться», пишет ФАН.

Сайт kp.ru писал, что в декабре 2013 года РФ были приобретены украинские облигации на сумму 3 миллиона долларов. Деньги должны были вернуться через два года. Но Киев ввел мораторий на возврат кредитов, обещания остались не выполненными.

В 2016 году Москва обратилась в суд, на следующий год Высокий суд Лондона вынес решение в пользу России, обязав Киев выполнить обязательства. Данная инстанция была апелляционной.