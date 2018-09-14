2018-09-14T17:07:35+03:00
Политика

В Госдуме назвали политизированным решение спора о госдолге в пользу Украины

Депутат отметил, что на принятом решении могли отразиться натянутые отношения между Москвой и Лондоном
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Госдуме назвали решение спора о госдолге в пользу Украины - политизированнымВ Госдуме назвали решение спора о госдолге в пользу Украины - политизированнымФото: REUTERS
Изменить размер текста:

14 сентября Украина выиграла в Апелляционном суде Англии и Уэльса спор у России по госдолгу, который составляет 3 млрд долларов.

Суд принял решение о новом слушании, а российский глава Минфина Антон Силуанов заявил, что вывод необъективный и будет обжалован в Верховном суде Англии.

В Госдуме тоже отметили, что решение было политизировано. На фоне сложных взаимоотношений Москвы и Лондона можно допустить такую мысль.

- Голословные обвинения по «делу Скрипалей» тоже могут это подтвердить. Вместо того, чтобы сотрудничать с российскими правоохранительными органами, как это принято во всем мире, в соответствии с международными конвенциями, Лондон выбирает путь обострения отношений, конфронтации и голословных обвинений. Решение суда является политизированным, - заявил депутат Госдумы Антон Морозов.

Парламентарий подчеркивает, что последствия от такого судебного рассмотрения будут оценивать с учетом российских интересов. А уже после того, как ситуация будет взвешена и просчитана, будет решено, как «от этого отбиваться», пишет ФАН.

Сайт kp.ru писал, что в декабре 2013 года РФ были приобретены украинские облигации на сумму 3 миллиона долларов. Деньги должны были вернуться через два года. Но Киев ввел мораторий на возврат кредитов, обещания остались не выполненными.

В 2016 году Москва обратилась в суд, на следующий год Высокий суд Лондона вынес решение в пользу России, обязав Киев выполнить обязательства. Данная инстанция была апелляционной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр энергетики США заявил, что Россия вмешивается в американские электросети
В Подмосковье задержаны живодеры, рассылавшие фото замученных котят
Патриарх Кирилл прекращает поминать предстоятеля Константинопольской церкви за богослужением
Подросток устроил стрельбу в колледже в Нидерландах
Центробанк не видит угроз для валютных вкладов в связи с ожиданием новых санкций
Пожар вспыхнул в жилом доме на юго-западе Москвы
Найдены главные препятствия, мешающие россиянам быть счастливыми
Ураган "Флоренс" в США: восточное побережье под ударом стихии
Сильное землетрясение произошло на границе России и Монголии
СК завершил расследование уголовного дела в отношении Серебренникова
Минобороны показало уничтожение ракет-невидимок на учениях «Восток -2018»
Украина и Евросоюз подписали четвертую программу помощи в размере миллиарда евро
Рособнадзор не будет усложнять ЕГЭ по русскому языку в 2019 году
Силуанов: Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины по тяжбе о долге перед Россией в $3 млрд
В Греции при обрушении скалы пострадали несколько человек
Песков выразил обеспокоенность из-за ситуации с церковью на Украине
На фестивале во Франции мужчина въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»
Песков: Вопрос принудительной конвертации долларовых накоплений россиян в рубли «вообще нигде не обсуждается»
В Госдуме призвали Киев ответить за водную блокаду Крыма
Звезда «Секса в большом городе» проиграла праймериз губернатору штата Нью-Йорк