2018-09-14T17:17:08+03:00
Происшествия

Пожар вспыхнул в жилом доме на юго-западе Москвы

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Пожар вспыхнул в жилом доме на юго-западе МосквыПожар вспыхнул в жилом доме на юго-западе МосквыФото: кадр с видео
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В пятницу, 14 сентября, пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме, расположенном на юго-западе Москвы по адресу: Херсонская улица,19. Возгорание произошло на седьмом этаже.

Как стало известно, в одной из квартир загорелся телевизор, после чего огонь быстро распространился по всему помещению. Как отмечают очевидцы, из окон валил черный густой дым. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание.

Между тем к настоящему времени возгорание удалось локализовать. При этом обошлось без пострадавших: жильцы успели быстро выбежать на улицу.

В Москве, на Херсонской 19 горит 7 этаж.Пожар случился из-за короткого замыкания. В квартире сгорела бытовая техника. Все жители успели спастись

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно крупный пожар произошел в подмосковном Королеве. В конце августа там горела кровля семиэтажного дома, расположенного на Ленинской улице. Тогда площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. От огня пострадали восемь квартир на верхних этажах.

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