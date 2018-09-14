2018-09-14T17:30:36+03:00
Экономика

Центробанк не видит угроз для валютных вкладов в связи с ожиданием новых санкций

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что конвертация валютных депозитов в рубли могла бы подорвать доверие к банковской системе
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Банка России Эльвира НабиуллинаГлава Банка России Эльвира НабиуллинаФото: REUTERS
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Банк России не отмечает угроз для вкладов в иностранной валюте в связи с ожиданием новых санкций. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, конвертация валютных депозитов в рубли могла бы подорвать доверие к банковской системе.

«Что касается валютных вкладов и угроз ввести санкции в отношении ряда наших банков - безусловно, мы учитываем такую возможность, и с каждым из крупнейших банков проработали систему мер, которые позволяют им, где надо - с нашей помощью, решить все проблемы и выполнять все обязательства перед клиентами», - сказал Набиуллина на брифинге.

Она подчеркнула, что ЦБ не видит никаких угроз и «никаких мер по принудительной конвертации» не рассматриваются.

«У нас даже мыслей нет на эту тему. Мы считаем, что эти меры могут только подорвать доверие к банковской системе», - сказала глава Цб.

Она добавила, что доля валютных вкладов в российских банках уменьшилась, общая сумма всех валютных депозитов россиян составляет около 87 млрд долларов, передает ТАСС.

Напомним, ранее США пригрозили дополнительным ужесточением антироссийских санкций в ноябре. Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что клиенты банков в случае ужесточения санкций США смогут гарантированно вернуть свои долларовые вклады.

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